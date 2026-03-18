東日本大震災や能登半島地震の復興を支援するため被災地の海産物を食べて応援しようというイベントが１５日鹿沼市で行われました。 このイベントは鹿沼市で中古農機具の買取や販売などを手掛ける「飛行船」が開いたものです。 今年は東日本大震災から１５年という節目となりましたが飛行船では発生した当時から被災地に支援物資を届ける活動を続けています。 さらにおととし・２０２４年１月の能登半島地震の際にも被災地支援を