那須町で２０１７年、登山講習中の高校生など８人が死亡した雪崩事故で、業務上過失致死傷の罪に問われた教諭ら３人の弁護人は、１７日、２人を禁錮２年、執行猶予５年とし、残る１人を禁錮２年とした東京高等裁判所の判決を不服として上告しました。 この事故は、２０１７年３月、那須町で部活動での登山講習中だった大田原高校山岳部の生徒７人と教諭１人が雪崩に巻き込まれ死亡したものです。 ３月４日、東京高等裁判所の２審