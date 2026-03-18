任期満了に伴う那須町の町長選挙が１７日に告示され、現職と新人２人による三つ巴の選挙戦がスタートしました。町長選挙が選挙戦となるのは８年ぶりになります。 那須町の町長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、現職の平山幸宏氏（６３）、前の町議会議員で新人の小山田典之氏（６４）、それに農業で新人の笠間信一郎氏（７７）の３人です。 ３期目を目指す平山氏は、那須町高久甲の選挙事務所前で出陣式