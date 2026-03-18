栃木県議会の予算特別委員会が１７日開かれて、新年度の一般会計当初予算案など２５の議案を可決しました。 予算特別委員会は１６日、総括質疑が行われ、９６０６億８千万円余りに上る新年度の一般会計当初予算案など２５の議案について審議されました。 １７日はその結果、いずれも「適当である」として、全ての委員の賛成で議案を可決しました。 この中には将来、公的な医療機関で働く医師を目指す学生に修学資金を貸し与える