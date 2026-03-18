ダイソーの売り場で、まるで靴下のようなアイテムを発見。デザイン性抜群で可愛さに惹かれて購入したのですが、これが意外と優秀でした！実はこちら靴下ではなく、お出かけに欠かせないペットボトルを可愛く覆ってくれるホルダー。シンプルなアイテムですが、水滴対策や取り違え防止にも一役買ってくれて便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：のびるニットボトルホルダー（くまのプーさん）価格：￥110（税込）対