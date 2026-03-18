フォーシーズンズホテル京都は、「レモン＆ハニーアフタヌーンティー」を3月1日から5月31日まで提供する。黄色をメインにパステルカラーで彩った。スイーツはハチの巣を型取ったクッキーをのせた「シャルロットアプリコットレモンケーキ」、シナモンのダークチョコレートをしのばせた「ハニーレモンムース」など6種類、セイボリーは和牛ローストとスモークマッシュポテト、オニオンを合わせた「ヨークシャープディング」、レモンを