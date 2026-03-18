またしてもダイソーのおもちゃ売り場に引き寄せられ、存在感の大きさに目を惹いた『ビー玉ゲームボード』。値段を見ると700円…「おもちゃにこの値段か」と思いつつ、試しに購入してみました。しっかりとしたサイズ感と、ゲーム性の高さに驚き！子供から大人まで、つい夢中になる楽しさです！むしろお得に感じました◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ビー玉ゲームボード価格：￥770（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ