アイブロウリストのARISAです、トレンドの薄眉に挑戦してみたものの｢なんだか似合わない｣｢顔がぼやけてみえる｣と感じたことはありませんか？実は、大人世代が薄眉を取り入れるにはコツがあります。今回は、サロン現場で多い失敗例をもとに、今っぽさを残しながら垢抜ける眉メイクのポイントを解説します。【詳細】他の記事はこちら薄眉が｢似合わない｣と感じる理由最近トレンドの薄眉ですが、サロンでは「やってみたけど似合わなか