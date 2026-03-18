パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、2ポート搭載の充電器「リールケーブル付きACアダプター」を発売した。価格は4180円。あわせて、「マグネット変換アダプター」や「マグネットケーブル」も発売した。 ミント 「リールケーブル付きACアダプター」は、本体に巻き取り式のリールケーブルを内蔵したACアダプター。本体