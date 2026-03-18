18日(水)から19日(木)にかけて低気圧が日本付近を東へと進み、西から天気が下り坂になるでしょう。西日本から東日本の広い範囲で雨が降りそうです。太平洋側の沿岸部では雨の降り方が強まるところがある見込みです。18日(水)午後9時の予想天気図です。低気圧の中心は瀬戸内海付近にあり前線をともなっています。低気圧はさらに東へと進む見込みです。19日の朝には、低気圧はやや発達しながら関東の東海上へと進む見込みです。太平