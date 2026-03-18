左から：「Xross 吉野杉IPA」「Xross SAKE PALE ALE」「Xross 兵庫ゆずエール」菊正宗酒造は、4月13日から、同社初となる発泡酒「Xross 吉野杉IPA」「Xross SAKE PALE ALE」「Xross 兵庫ゆずエール」を菊正宗ネットショップ（公式通販サイト）ならびに菊正宗酒造記念館で限定発売する。「Xross」は、同社の新ビジョン「わくわくを醸し、届けていく。揺るぎない心と、遊びゴコロ。」のもと、新たな価値創出に挑戦する取り組みとして