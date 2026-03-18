「トラフルBBチャージc」第一三共ヘルスケアは、口内炎ブランド「トラフル」から、1日1回の服用で口内炎や肌あれをケアする「トラフルBBチャージc」（OTC医薬品：第3類医薬品）を4月15日にリニューアル発売する。今回リニューアル発売する「トラフルBBチャージc」は、口内炎や疲労時のビタミンB2・B6補給に役立つ、飲んでケアする内服薬。皮膚や粘膜の健康維持に重要なニコチン酸アミドとビオチンを増量し、より口内炎を考えた処方