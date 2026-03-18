「野生の生き物や、それらが暮らす多様な自然環境は、私たち人類にとってもかけがえのないものであり、積極的に守っていく必要があります。世界各国では、生物多様性の保全・再生のため、さまざまな取り組みが行われていると聞いております。【写真】眞子さんが表紙になった米国ライフスタイル誌例えば、ドイツでは、近年の昆虫の激減を危惧し、2019年に連邦政府が『昆虫保護行動計画』を策定しました。また英国では、2021年に成