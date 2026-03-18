JR東日本は23日から運行が開始する「荷物専用新幹線」の積み下ろしなどの訓練を行いました。【映像】「荷物専用新幹線」内部の様子（実際の映像）荷物専用新幹線は23日から、平日は毎日1本、盛岡から東京まで運行します。東北新幹線「やまびこ」に連結させます。床には滑り止めシートが貼ってあり、積み荷が動かないように工夫されています。またホームには無人の搬送車が待機し、積み荷を自動で駐車場まで運びます。荷物