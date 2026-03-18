17日の参議院予算委員会で、共産党の山添拓議員が、米国のイラン攻撃の問題について取り上げた。【映像】茂木大臣「忙しいですから、ルビオ国務長官も」→議場笑い山添議員は「アメリカメディアは米海軍佐世保基地の強襲揚陸艦、岩国・沖縄の海兵遠征隊が中東に向かい、イラン攻撃に参加すると報じました。外務大臣、事実でしょうか」と質問。茂木敏充外務大臣は「米国との間では平素から緊密に意思疎通を行ってきております