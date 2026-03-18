「ＷＢＣ・決勝、ベネズエラ代表−米国代表」（１７日、マイアミ）試合前セレモニーが行われ、米国代表とベネズエラ代表が入場。先頭の旗手は米国がジャッジ、ベネズエラはアラエスが務めた。球場が暗転すると、スタンドがペンライトで雰囲気を演出。外野のフィールドにＷＢＣの優勝トロフィーが映し出され、両翼から選手たちが入場した。満員のスタンドは大盛り上がり。米国代表、ベネズエラ代表それぞれに大歓声が飛んだ