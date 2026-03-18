高市首相は18日の参院予算委で、自民党の松川るい議員から、アメリカのトランプ大統領がイランから近い将来に撤退する意向や、同盟国に求めていたホルムズ海峡でのタンカー護衛などの支援に関し「必要ない」との立場を示したことを踏まえて日米首脳会談にどう臨むかを問われ、「日々情勢が変わる、また米国側の発信が変わるタイミング」だと指摘した上で、国益の最大化と日米同盟強化の確認を目指す考えを強調した。高市首相は日米