元SDNのメンバーでタレントの尻無浜冴美（しなはま・さえみ＝36）が18日までにブログを更新。約1年ぶりとなる不妊治療の再開を報告した。尻無浜は「去年夏に引越しで、実家仮住まいやら秋は急に家が無くなっちゃったので仮住まいのホテルや賃貸探しでバタバタと妊活どころじゃなかった」と振り返るとともに、「いよいよ不妊治療再開！」と報告。「引越したから、引越し先の近くで探していかに通いやすいか重視！不妊治療経験者な