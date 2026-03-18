Appleは「iOS 26.3.1(a)」を現地時間3月17日に提供開始。適用することで、Webkitの不具合が修正される。これは通常のソフトウェアアップデートとは別に、追加的なセキュリティ保護を提供する「バックグラウンドセキュリティ改善」(BSI：Background Security Improvements)の最初のバージョンとなる。iOS 26.3.1(a)今回のBSIではiOS 26.3.1(a)のほかに、「iPadOS 26.3.1(a)」、「macOS 26.3.1(a)」、「macOS 26.3.2(a)」も同日に提