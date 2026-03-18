連載：NEXT STAGE〜トップアスリートのセカンドキャリアフジテレビ／里谷多英インタビュー（後編）現在の仕事について語ってくれた、五輪金メダリストの里谷多英さんphoto by Fujimaki Goh前編◆金メダリストの里谷多英はなぜフジテレビに入社したのか＞＞――現役を引退するにあたって、そのままフジテレビに残るかどうか、というのは考えましたか。里谷多英（以下、里谷）考えましたが、残るという決断をしました。――なぜフ