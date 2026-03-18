カインズは3月29日に、小田原高田店を閉店し、4月25日にダイナシティ隣接地に「小田原店」を移転オープンする。新店舗イメージ新店舗は売場を大きく拡大し、日用品やペット用品のほか、グリーンやサイクルの品揃えを強化する。アプリがレジになる「Pocket Regi」や、予約制のスマートドッグランなど最新のデジタルサービスも導入し、利便性を高める。オープンに合わせ、4月21日まで「カインズ 小田原店」をアプリのマイ店舗登録で3