Wixは3月17日、2025年に買収したAI搭載アプリ開発プラットフォーム「Base44」について、日本市場向けに最適化した日本語版製品の提供を開始したことを発表した。Base44は専門的なコーディングの知識がなくても、自然言語の指示だけでカスタムアプリを数分で構築できるプラットフォーム。2024年にマオール・シュロモ（Maor Shlomo）氏が創業したこのプラットフォームは、「バイブコーディング（Vibe Coding）」と呼ばれるAI駆動の開