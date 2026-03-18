杏さん=本人提供現在、フランスと東京の2拠点生活を送っている杏さん。移住前の大きな転機となった旅行記の『杏のとことこパリ子連れ旅』（ポプラ社）と、パリでの暮らしを綴ったエッセイ『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）を3月18日に発売。異なる出版社からフランスにまつわるエッセイを同時発売する杏さんに聞きました。（文：かわむらあみり）お話を聞いた人杏(あん)モデル・俳優1986年4月14日、東京都生まれ。2001年にデビ