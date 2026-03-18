WBC決勝で米国代表と対戦■米国 ー ベネズエラ（日本時間18日・マイアミ）ベネズエラ代表のエドゥアルド・ロドリゲス投手は17日（日本時間18日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝の米国代表戦に先発。4回まで無失点に抑える好投に日本のファンも「絶好調のようだ」と注目している。WBC2試合目の登板で32歳左腕が存在感を示した。初回、アーロン・ジャッジ外野手を見逃し三振に仕留