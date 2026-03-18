米トランプ政権に拘束されたマドゥロ大統領の解放を求めるチャベス派の市民ら＝1月9日、ベネズエラの首都カラカス２０２６年正月早々、米軍がベネズエラの首都カラカスを攻撃、マドゥロ大統領を拉致した。麻薬対策が名目であったはずだが、直後からトランプ大統領は石油の利権に対する野望を露（あらわ）にした。時を移さずキューバへの侵攻も示唆。現在、米国の暴力はイランにまで及んでいる。今回のように大統領が前面に出て