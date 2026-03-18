【モデルプレス＝2026/03/18】女優の桜井日奈子が3月17日、自身のInstagramを更新。Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】28歳美人女優「思わず二度見」ヒップライン際立つ衣装で美ボディ全開◆桜井日奈子、役作りで美ボディ公開桜井は「映画『SAKAMOTODAYS』場面写真とオフショット」とつづり、武闘派殺し屋で空手の達人・帯黒役を演じ