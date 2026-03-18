木村屋總本店は、2026年4月1日（水）から、関東近郊のスーパー・小売店で販売する新商品を発表した。【商品画像】新商品8種はこちらラインナップは、塩ずんだあんぱん、焦がしシュガーのマーガリンパン、ジャンボむしケーキ レアチーズ、ジャンボむしケーキ完熟バナナ、世界のグルメパン バンバンジー味、カレーパン 炒りたまご入り、抹茶小豆あんドーナツ、どらやき よもぎ（つぶあん入り）の8商品。つぶつぶ食感のずんだあんを