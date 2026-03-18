森永製菓は3月16日、「森永ラムネ」の味わいをイメージしたカップアイス「フローズンラムネ」から、初のコーラ味「コーラフロート」を、全国のコンビニエンスストアで先行発売した。3月30日からスーパーなどの全ルートに販売を拡大する。販売は2026年5月末ごろまでを予定している。また既存商品の「フローズンラムネ」も、品質やパッケージを見直し、3月下旬から全国でリニューアル発売する。【すべての画像を見る】新発売「フロー