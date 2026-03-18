男女の出会いの場である合コンでは、「過去の恋愛トーク」に花が咲くことが多いもの。特に女性から「元カノとなんで別れたの？」と聞かれるケースもあるはずです。そんなとき、どんな理由を答えれば、女性に好印象を与えることができるのでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者への調査結果をもとに、「合コンで好印象な『元カノと別れた理由』９パターン」をご紹介します。【１】理由もなくフラれたから。「どうせ本当