◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラに豪快なアーチが飛び出した。１点リードの５回先頭。アブレイユがバックスクリーンにソロを放って、追加点を奪った。世界一をかけた一戦の先発マウンドに米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）を送った。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発した。ベネズエ