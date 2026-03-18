◆米大リーグオープン戦ロイヤルズ―ドジャース（１７日・米アリゾナ州サプライズー＝サプライズスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、オープン戦の敵地・ロイヤルズ戦に先発した。先頭打者インディアに初球から９８・９マイル（約１５９・２キロ）を記録し、最後はカットボールで空振り三振を奪った。２番マルテには制球が定まらず四球を与えたが、３番トーマスに対しては最後はスプ