声優の豊田萌絵が１８日までに自身のＳＮＳを更新した。インスタグラムで「今日はお誕生日ｇｉｒｌでしたみんなにたくさんお祝いして貰えて幸せだいつもありがとう」とつづり、誕生日を迎えたことを報告。春らしいピンクのふわっとしたコーデに身を包み、バースデーケーキを持った様子を公開した。この投稿には「もえちゃんお誕生日おめでとうだいすきだいすきだいすき〜今年も！幸せな一年になりますように」「笑顔と