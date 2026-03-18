なにわ男子が１８日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』５周年アニバーサリー・セレモニー」に登場した。同所の思い出について長尾謙杜は「小さい頃からもう何十回、何百回と言っていいほど来させていただいてて、メンバーとも何回か来てるんですけども、毎回ノーリミットを感じて元気が出る。僕の青春が詰まった場所ですね」とにっこり。高橋恭平は「土管の前で友達と１０分く