なにわ男子が１８日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで「『スーパー・ニンテンドー・ワールド』５周年アニバーサリー・セレモニー」に登場した。メンバーがアクティビティーに挑戦し、全身を使って、力を合わせてクリアしていく様子からスタート。「そろえろ！ドッスン・フリップパネル」に挑んだ西畑大吾は「楽しすぎて超興奮しました。声を合わせながら力を合わせてチャレンジしていくというゲームだったんですけ