どこか懐かしくてほっとする味わいが魅力のギンビスから、春にぴったりの新商品が登場♡定番人気の「たべっ子どうぶつ」からはやさしいミルク味が、さらに「ミニアスパラガス」からはいちご×チョコの贅沢フレーバーがラインナップ。忙しい毎日にちょっとした癒しをくれる、季節限定のおやつに注目です♪ ミルク味で癒しのおやつ時間 たべっ子どうぶつサブレ ミルク味 価格：130円（税別） ミルクのやさしい