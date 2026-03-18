長年、被爆死した米兵捕虜の調査に取り組み、２０１６年に広島を訪問したオバマ米大統領（当時）と抱擁した被爆者で、歴史研究家の森重昭（もり・しげあき）さんが１４日、広島市内の病院で死去した。８８歳だった。告別式は親族で済ませた。後日、お別れの会を開く予定。８歳の時、広島市の爆心地から２・５キロで被爆。戦後、被爆した米兵がいることを知り、１９７０年代から独自で調査を始めた。連合国軍総司令部（ＧＨＱ）