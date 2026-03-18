福岡県川崎町で2018年、生後11カ月の長女を暴行し死亡させたとして、傷害致死罪に問われた母親松本亜里沙さん（29）を無罪とした福岡地裁判決が18日、確定した。母親の持病発作による事故の可能性を認めた判決に対し、福岡地検が期限の17日までに控訴しなかった。森博英次席検事は「判決内容を慎重に精査し、控訴しないこととした」とコメントした。弁護団は「約3年半、身柄を拘束された結果、人生が奪われた。捜査機関と検察