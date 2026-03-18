竹内涼真（32）が主演するテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（火曜午後9時）の最終話が17日放送され、世帯平均視聴率が7・5％だったことが18日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は4・3％。横関大氏の江戸川乱歩賞受賞作を実写化したヒューマンラブミステリー。竹内は23年ぶりに初恋の相手と再会する刑事・飛奈淳一を演じる。23年前に銀行強盗犯を射殺したのは、飛奈淳一（竹内涼真）ではなかったかもしれな