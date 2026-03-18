AKB48の元メンバー、現在は女性アイドルグループLarmeR（ラルメール）で活動する坂口渚沙（25）が18日までにXを更新。5月24日を最後にグループが活動終了すると公表した。「LarmeRは5月24日をもって活動終了することになりました。このグループでたくさんの経験や出会いをさせていただき幸せでした！と同時に、1からグループを作ることの難しさも教えてくれました」と報告。「私の今後については、アイドル活動には幕を下ろそう