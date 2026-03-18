65歳のリタイアは人生の大きな区切り。妻と共に長い老後が始まります。しかし、その暮らしが始まって間もなく、妻から「卒婚宣言」という非常事態……。離婚ではなく卒婚を望む理由とは？定年から2週間後、妻からの“卒婚宣言”に唖然「これからは別々に暮らしたいの」定年退職からわずか2週間後、お昼ごはんを食べ終わった後の食卓。妻の美代子さん（仮名・65歳）からそう言われたのは、佐藤正一さん（仮名・65歳）。40年以上都内