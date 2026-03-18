中東情勢の悪化を受けてガソリンの価格が急騰しています。燃料費が気になる今ガソリン代の節約につながる「エコドライブ」のポイントについて取材しました。三重県内の多くのガソリンスタンドでレギュラーガソリンの価格が1リットルあたり180円台に突入しました。まず気をつけたいのが、発進する時のアクセルの踏み方。最初の5秒を時速20キロでゆっくりと発進することで燃費が良くなります。JAF三重支部によると、ゆっくりアクセル