三重県立高校の一般入試にあたる後期選抜試験の合格発表が17日に行われ、受験生に喜びの春の便りが届きました。全日制と定時制、通信制あわせて56の県立高校で合格発表が行われました。津高校では午前9時半に合格者320人の番号が掲示され、自分の番号を見つけた受験生は、友達や家族と抱き合って喜びを噛み締めていました。合格を確認した受験生は「休日も図書館や塾に行ったり、部活が終わってからしっかり頑張ったので結果が出て