3月18日は「睡眠の日」です。子育て世帯の睡眠不足を解消しようと、17日に三重県桑名市で睡眠に関するセミナーが開かれました。子育て家庭の睡眠の質向上につなげようと、桑名市に本社を置く食品メーカーのヤマモリが開いたもので、参加者にストレスや疲労を緩和し、深い眠りに誘う効果があるとされる商品を紹介しました。桑名市の調査によりますと、育児中の家庭では夜間の授乳や夜泣きなどで睡眠不足となり、ストレスをかかえる