三重県松阪市飯南町にある春谷寺で、市の天然記念物に指定されているエドヒガン桜が早くもほころび始めました。春谷寺のエドヒガン桜は、高さが約6m幹周りは約3.4mあり、樹齢400年と推定されています。例年よりも2週間程早い先週末から花がほころび始め、保存会によりますと、これまでで最も早い開花だということです。いまの咲き具合は一分咲き程ですが、枝に付いた沢山のつぼみが今にも開きそうなエネルギーに満ち溢れていて、こ