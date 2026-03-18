今年1月に行われた津市の市議会議員選挙で、告示前に有権者にプリペイドカードを渡し、投票を依頼したとして公職選挙法違反の疑いで逮捕された元市議の男が、選挙期間中にもプリペイドカードを渡し投票を依頼したとして、17日に再逮捕されました。公職選挙法違反の疑いで再逮捕されたのは津市の元市議会議員、長谷川正容疑者（68）です。警察の調べによりますと、長谷川容疑者は今年1月に行われた津市の市議会議員選挙で、選挙期間