最安グレード「L」の実力と価格は？ 軽自動車市場において、頭上空間にゆとりを持たせた軽ハイトワゴンは特に需要が高く、通勤や買い物、子どもの送迎など日常のあらゆる場面で活躍しています。維持費の負担が少なく、狭い道でも扱いやすい点が評価され、ファミリー層からシニア層まで、多くのユーザーにとって身近な存在となっています。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”スバル「小さな“スライドドア”ワゴン」の