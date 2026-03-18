私はホナミ。夫のマモルと娘のエリカ（年長）、息子のユウゴ（2歳）と暮らしています。私たちは半年前、マモルの仕事の都合でこの街に引っ越してきました。ちょうどエリカが幼稚園の年長に上がるタイミングでした。しかし近隣の幼稚園は定員いっぱいで受け入れ不可。予想外の出来事に慌てたものの、なんとか認可外保育施設を見つけたのです。今ではエリカも嬉しそうに通っています。そんなある日、園から「運営に関するアンケート