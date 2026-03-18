旅行は楽しみな反面、意外なところで価値観の違いが表面化しやすいものです。とくに「荷物の量」や「移動スタイル」は、人によって正解が異なるのではないでしょうか。そんななか、ママスタコミュニティである投稿が議論を呼びました。『たかが1泊なのになんでキャリーケースでくるの？邪魔じゃない？階段で持ち上げて運ばないといけないし、さっさと預けたいのに、キャリーが入るロッカーが少なくて探す時間もムダ』投稿者さ