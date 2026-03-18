〜「三菱マヒンドラ農機グループ」取引先調査 〜2026年9月に解散することを公表している三菱マヒンドラ農機（株）（TSRコード:760014582、松江市）グループ（三菱マヒンドラ農機G)の余波が広がっている。解散予定の3社の国内取引先は全国2,158社に及び、とくに1次仕入先の本社は島根県が36社で最も多く、地域経済への影響が懸念される。解散予定は、三菱マヒンドラ農機のほか、三菱農機販売（株）（TSRコード:710187246、久