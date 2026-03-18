3月17日、オイシックス新潟アルビレックスBCはホーム開幕戦に向け、新作スタジアムグルメを発表しました。今年のテーマは『新潟、新次元』。新潟の食にこだわった渾身の新メニューを一足先に紹介します。 3月17日、新潟市中央区にあるハードオフエコスタジアムで発表されたのは、新作スタジアムグルメ。新作のフード・グルメ合わせて14品中、17日は7品がお披露目されました。【オイシックス新潟ア